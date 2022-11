Chris Hemsworth anuncia pausa na carreira depois de descobrir gene de Alzheimer

Avô do ator também já tinha sido diagnosticado com a doença.





O ator de 39 anos Chris Hemsworth, responsável por interpretar Thor nos filmes da Marvel, anunciou que vai fazer uma pausa na carreira por ter descoberto que tem predisposição para desenvolver Alzheimer, a doença degenerativa que causa a deterioração dos sistemas cognitivo e neurológico.

De acordo com declarações do ator à Vanity Fair, o australiano submeteu-se a vários testes e análises no âmbito do documentário "Limitless", tendo assim ficado a saber que tem "entre oito a dez vezes mais" de probabilidade de desenvolver a doença do que uma pessoa comum.

Os especialistas analisaram o ADN do ator e descobriram que este tem duas cópias do gene APOE4 - do pai e da mãe - e os estudos associam a presença deste gene a uma maior probabilidade de desenvolver a patologia.

Chris Hemsworth referiu que o diagnóstico é motivo de preocupação e que a dupla ocorrência do gene o coloca numa posição em que está mais predisposto a desenvolver a doença, algo que não de estranhar uma vez que o avô, protagonista de "Thor: Amor e Trovão", foi diagnosticado com a doença.

O também ator Liam Hemsworth, irmão de Chris, afirmou que encarou o diagnóstico como uma benção, uma vez que assim pode começar a tomar medidas para controlar o risco. Para tal, irá privilegiar a sua saúde física e mental de forma a conseguir evitar o desenvolvimento da doença durante o máximo tempo possível:

"Sempre que me esqueço de alguma coisa, agora é a minha desculpa", afirmou em tom de brincadeira ao órgão supramencionado.

“Esta descoberta desencadeou algo em mim para querer tirar algum tempo. E desde que terminámos a série, tenho estado a completar as coisas para as quais já estava contratado. Agora, quando terminar esta promoção [de imprensa], irei para casa e vou ter um bom descanso e apenas simplificar. Estar com as crianças, estar com a minha esposa”, concluiu o ator.