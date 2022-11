Apritel diz que Portugal lidera descida dos preços

“Num contexto de aumento generalizado dos preços na economia, com uma inflação de 10,1% no mês de outubro, os serviços de comunicações nacionais contribuem para uma menor pressão inflacionista na economia nacional, por via de uma evolução abaixo da inflação verificada”, diz a Apritel que remete para os dados da Eurostat.

De acordo com os dados da associação, os preços dos serviços de internet fixa baixaram 19,9% em Portugal, face ao período homólogo, enquanto na União Europeia 27 sobem 0,4%. Já face ao mês anterior, o índice dos preços de serviços de comunicações caiu 0,6%.

A Apritel chama ainda a atenção para o facto de os “comparativos de evolução de preços suportados no IHCP do Eurostat não poderem ser utilizados para comparar níveis de preços entre países, apenas a evolução dos mesmos, e com as devidas precauções. Os enviesamentos da análise são tanto maiores quanto maior for a série temporal, na medida em que o IHCP altera os pesos de cada componente, de ano para ano, o que impõe limitações às conclusões que podem ser retiradas de séries históricas longas do mesmo índice”, salienta.