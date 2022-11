Mais um "escândalo" no Mundial. Japão vence Alemanha

A estreia do grupo E coube à Alemanha e ao Japão, num jogo marco pelo protesto inicial dos jogadores alemães que taparam a boca em forma de protesto, mas o inesperado ainda estava por vir.

A Alemanha entrou a vencer, mas o Japão conseguiu a reviravolta improvável contra tudo e contra todos com dois golos. Os germânicos ainda tiveram uma oportunidade no final do jogo mas sem sucesso. O jogo acabou em 2-1

Recorde-se que a Alemanha é a eterna favorita das competições mundiais.

O grupo E é agora liderado pelo Japão com 3 pontos.