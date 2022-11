Espanha estreia-se no Qatar com chuva de golos na baliza da Costa Rica

Depois de o Japão ter surpreendido com uma vitória contra a temida Alemanha, eis que Espanha, uma das equipas favoritas, venceu a partida contra a Costa Rica, no segundo jogo da primeira jornada do grupo E. Aqui a surpresa não foi o resultado, mas sim a quantidade de golos.

Espanhóis estrearam-se em grande com chuva de golos na baliza da Costa Rica.

Dani Olmo aos 11 minutos; Marco Asensio ao 21'; Ferrán Torres aos 31' e aos 54', de penálti; Gavi aos 74'; Carlos Soler aos 90' e Álvaro Morata aos 90+3' fizeram os sete golos do triunfo espanhol.

Espanha assume a liderança do grupo com os mesmos três pontos do Japão, que no entanto tem menos vantagem de golos.