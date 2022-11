Norman Reedus recusou dizer uma das deixas mais marcantes do último episódio de The Walking Dead

O ator Norman Reedus é uma das personagens principais da famosa série The Walking Dead e, agora, confessou ter recusado dizer uma das deixas mais icónicas do episódio final da famosa série, que foi transmitida no passado domingo, e no qual Daryl Dixon fez um discurso no qual estavam as palavras “The Walking Dead”,

O discuso dramático da personagem recebeu muitos elogios por parte dos fãs nas redes sociais, mas Norman Reedus revelou que não o queria fazer. “Convenceram-me a fazê-lo”, explicou o ator.

Para Reedus não fazia sentido dizer a emblemática fala com o nome da série, porque a personagem de Andrew Lincoln, Rick Grimes, já tinha o dito na quinta temporada, “Não podia fazer grande coisa com a deixa, porque ele já o tinha feito”, afirmou.

"Limitei-me a incorporá-la no diálogo. Não quis gritar aquilo, porque isso foi o que ele fez”.

Depois de 11 temporadas, The Walking Dead chegou ao fim, mas os fãs podem ficar descansados, porque os criadores já estão a trabalhar em duas novas séries: Daryl Dixon, baseada na personagem de Norman Reedus, e Dead City, inspiradas nas personagens de Maggie e de Negan.