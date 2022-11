Johnny Depp volta a dar vida ao capitão Jack Sparrow

De acordo com o jornal The Sun, Johnny Depp tem um teste de filmagens no Reino Unido marcado para fevereiro.





Depois de um período conturbado em tribunal, Johnny Depp vai regressar a alto mar para abraçar a sua veia de capitão.

É verdade, Jack Sparrow estará de volta aos ecrãs, em mais um filme da saga "Piratas das Caraíbas", cinco anos depois do último filme.

De acordo com o jornal The Sun, Johnny Depp tem um teste de filmagens no Reino Unido marcado para fevereiro.

"Johnny deverá voltar a dar vida a Capitão Jack Sparrow e está programado começar a filmar no início de fevereiro, num local secreto no Reino Unido", revelou uma fonte próxima do projeto, que, para já, ainda não está associado a nenhum realizador.

"Bruce Hendricks, que trabalhou nos três primeiros filmes, será nomeado produtor executivo do novo projeto. Todos os outros detalhes estão a ser mantidos em segredo. Todo o projeto está envolto em segredo e a Disney quer manter tudo da forma mais discreta possível", disse a mesma fonte.

Relativamente ao nome, provisoriamente está a ser chamado de 'A Day At The Sea [Um Dia no Mar]'.