Combustíveis com preços pré-guerra

O preço dos combustíveis volta a descer esta segunda-feira, o gasóleo vai baixar cinco cêntimos e a gasolina quatro cêntimos e meio.

Esta é já a terceira baixa consecutiva em novembro. O diesel já baixou cerca de 32 cêntimos por litro e a gasolina cerca de 25 cêntimos desde o início do mês.

Com os preços desta semana os preços do gasóleo e da gasolina atingem preços pré-guerra, uma das causas que levaram a esta descida é a queda do Brent e o desconto no Imposto sobre os Petrolíferos (ISP). A redução no imposto deverá manter-se até janeiro de 2023 e também a suspensão da taxa de carbono.

O preço dos combustíveis tem sido um dos temas de maior discussão entre os portugueses nos últimos meses.