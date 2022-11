Gana vence Coreia do Sul em jogo atribulado

Treinador português da Coreia do Sul, Paulo Bento, foi expulso no final do jogo.





O Gana venceu a Coreia de Sul por 3-2, uma vitória que dá três pontos à seleção africana e complica as contas da equipa asiática para a passagem aos oitavos de final, somando apenas um ponto na competição.

O Gana abriu o marcador logo ao minuto 24’, dez minutos depois chega aos 2-0. Já na 2ª parte a seleção comandada por Paulo Bento reagiu e marcou dois golos em três minutos e estava feita a igualdade no marcador.

A seleção ganesa voltou a ganhar vantagem e fez o 3-2, resultado final.

O selecionador Paulo Bento foi expulso no final do jogo e não vai estar no banco no jogo de sexta-feira contra Portugal.