O Brasil venceu esta segunda-feira a Suíça por 1-0, na 2.ª jornada do Grupo G do Mundial de 2022, garantindo assim o apuramento para os oitavos de final da competição.

O golo que deu a vitória o país da América do Sul foi marcado por Casemiro, aos 83 minutos.

O jogador do Manchester United, que já jogou no FC Porto, fez um pontapé em vólei, garantindo assim a felicidade do Brasil no final do jogo.