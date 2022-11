Cristiano Ronaldo falha treino a dois dias do jogo com a Coreia

Portugal joga sexta-feira com a Coreia do Sul





O capitão da seleção nacional falhou o treino desta quarta-feira, a dois dias do jogo com a Coreia do Sul. Ronaldo ficou a fazer trabalho específico de recuperação e não subiu ao relvado.

Depois de ter sido titular contra o Uruguai, foi substituído quase no final do jogo.

Para além de CR7, também os lesionados Danilo Pereira, Otávio e Nuno Mendes não estiveram presentes no treino.

Portugal joga esta sexta-feira com a Coreia no Sul, na terceira e última jornada do grupo H do campeonato do Mundo.