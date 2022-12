Turismo. AHETA mostra disponibilidade para trabalhar com novo secretário de Estado

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) saúda o novo secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda.

Em comunicado, a associação liderada por Hélder Martins diz que mostra total disponibilidade de trabalhar “em conjunto, com vista a resolver os grandes desafios do setor, especialmente os que foram provocados pela pandemia e que são de difícil resolução, nomeadamente as questões relacionadas com a tesouraria das empresas, em paralelo com as grandes dificuldades na contratação de recursos humanos, fundamentais para o bom funcionamento das unidades hoteleiras e de animação, entre outros”.

Ainda assim, a AHETA deixa uma “saudação especial” a Rita Marques, que agora terminou funções, agradecendo “por toda a disponibilidade manifestada para trabalhar com o setor”, garantindo que “em muito contribuiu para a resolução dos muitos problemas, que diariamente se deparam às empresas”.