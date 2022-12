Brasil vence Coreia do Sul e passa aos quartos de final

O Brasil venceu a Coreia do Sul por 4-1 e carimbou a passagem aos quartos de final do campeonato do mundo.

A seleção canarinha abriu o marcador logo ao minuto 7’, com golo de Vinícius Júnior. Neymar regressou ao 11 inicial e fez o 2-0 depois de converter uma grande penalidade.

A seleção brasileira chegou ao terceiro golo depois da assistência de Thiago Silva, Richarlison não desperdiçou e balançou as redes. O Brasil estava com o pé quente e fez os 4-0 ainda na primeira parte com golo de Lucas Paquetá.

A Coreia do Sul marcou o golo de honra ao minuto 76’, mas em nada interferiu com a passagem do Brasil que garantiu os quartos de final e vai defrontar a Croácia de Luka Modric.

No final do jogo, os brasileiros ainda tiveram tempo para uma singela homenagem à estrela do futebol, Pelé, os jogadores seguraram uma faixa com a fotografia e o nome da lenda do futebol mundial.