Efemérides de 6 de Dezembro

1383 D. João, Mestre de Aviz, apunhalou há 1639 o Conde de Andeiro, favorito da rainha Leonor Telles, marcando este facto o início da revolução popular pela soberania portuguesa (1383-85), em que se estabeleceria a Dinastia de Aviz, encabeçada pelo mesmo D. João I.

1865 Foi abolida há 157 anos a escravatura, nos EUA, com a aprovação da 13ª Emenda à Constituição, terminada a Guerra Civil da Secessão em Abril anterior (1861-65), embora as políticas segregacionistas continuassem, sobretudo no Sul, até bem avançado o Séc. XX, e até ao XXI, mais brandamente.

1910 O Governo Provisório da I República Portuguesa, que se seguiu à Revolução do 5 de Outubro (e em funções até Agosto de 1911, depois de aprovada a nova Constituição), presidido por Teófilo Braga (1843-1924, 2º PR, em 1915), reconheceu há 112 anos o direito à greve e regulamentou o seu exercício.

1954 Foi aprovado há 68 anos, em pleno salazarismo, o Plano de Rega do Alentejo, que acabaria por dar origem ao projecto da Barragem do Alqueva, arrastado até à conclusão, com o começo do enchimento da dita Barragem (em 2002), já no tempo do Governo de António Guterres (1995-2002).

1978 Espanha aprovou há 44 anos, em referendo, a Constituição que consagrou a Democracia, depois da morte do ditador Franco (1892-1975) – tornando-se este dia feriado nacional.

2006 Os cidadãos da União Europeia passaram há 16 anos a dispor de uma base de dados sobre os medicamentos aprovados no espaço europeu, em www.eudrapharm.ue.

2021 A activista birmanesa Aung San Suu foi condenada há 1 ano a quatro de prisão (posteriormente reduzidos a dois) com os pretextos de incitar a agitação pública e violar os protocolos do Covid-19 .