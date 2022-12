Anitta diagnosticada com vírus Epstein-Barr

A cantora Anitta anunciou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr , que pode causar mononucleose infecciosa, mais conhecida por doença do beijo. A revelação foi feita no lançamento do documentário “Eu” produzido pela atriz Ludmila Daye, onde fala de esclerose múltipla, uma doença que também pode ser causada pelo vírus.

Anitta classificou o momento do diagnóstico como “o momento mais difícil da vida”. A cantora lembrou ainda a importância de Ludmilla para fazer o tratamento da infeção.