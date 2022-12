Nick Cannon recorda morte de filho

Criança morreu aos cinco meses na sequência de um tumor no cérebro.





O humorista Nick Cannon, conhecido por ser pai de uma dezena de filhos, lembrou uma perda que sofreu no ano passado e que o marcou para a vida.

Em dezembro de 2021, Cannon perdeu um filho de apenas cinco meses e na rede social Instagram, mostrou como a mágoa ainda é uma constante na sua vida.

"Fisicamente, sem dúvida, estou a recuperar, mas mentalmente e espiritualmente estou destroçado. Passei a noite toda a dar voltas e, por mais que saiba que preciso de descansar, ontem à noite não consegui dormir. Nem acredito que já passou um ano desde o dia mais difícil da minha vida. Um aniversário tão doloroso", escreveu.

"Perder um filho deve ser a experiência mais dura, sombria e depressiva, nunca vou superar. Uma mistura de culpa, dor e tristeza é o que reprimo diariamente. Estou longe de ser perfeito e muitas vezes falho e tomo decisões na minha vida que muitos questionam, mas quem me conhece, conhece o meu coração. Amo muito, amo intensamente e amo com todo o meu coração e alma e só queria que o meu homenzinho pudesse ter sentido mais desse amor enquanto estava aqui no planeta Terra", lê-se ainda.

"Continua a descansar em paz, meu filho, Zen Scott Cannon. Amo-te eternamente", concluiu.

A criança morreu aos cinco meses devido a um tumor no cérebro.