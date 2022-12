Quem vai ganhar o campeonato do Mundo? Inteligência artificial responde

A seleção portuguesa ocupa o quinto lugar da lista de equipas mais prováveis a vencer o Campeonato do Mundo, no Qatar.

O ranking, elaborado pela empresa estatística Opta, é liderado pelo Brasil, com 27,3% de probabilidade de trazer a taça para casa.

Segue-se a Argentina, com 16,9%; França, com 14,3%; Inglaterra, com 13,8%; e só então Portugal, com 13,4%, segundo os dados atualizados esta sexta-feira.

Imediatamente abaixo de Portugal, estão os Países Baixos (9%), Croácia (2,8%) e Marrocos (2,5%).

Sublinhe-se que estas probabilidades mudam diariamente, conforme o desempenho das equipas e dos próprios jogadores que as compõem, a título de exemplo, Portugal há dois dias era o quarto e não o quinto favorito.