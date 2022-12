Agravamento do estado do tempo nos próximos dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertou este sábado para o agravamento do estado do tempo com chuva, vento e agitação marítima forte com uma corrente de oeste e outras de sudoeste, que começa amanhã e vai durar até 16 de dezembro.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ( ANEPC) pede à população que habita no litoral e às infraestruturas junto ao litoral que tomem as medidas de autoproteção face a agitação marítima acompahada de vento forte com rajadas entre os 80 e 90 quilómetros hora nas terras altas e no litoral.

A precipitação será intensa e persistente, a começar na madrugada de hoje e vai prolongar-se na manhã de domingo, mas o pico será no final do dia de domingo e na madrugada de segunda-feira.

A neve estará acima dos 1000 e 1200 metros de altitude, com destaque para os distritos de Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Viana do Castelo, Bragança e Viseu. A neve poderá ter entre cinco a dez centímetros de altura. A ANEPC pede à população destas cidades que tenham atenção à precipitação de neve.

Doze distritos vão estar sob aviso amarelo até às 23h59 de segunda-feira , com precipitação que pode dar origem a inundações e cheias rápidas .

A precipitação terá particular incidência na região de Lisboa e vale do Tejo, Alto Alentejo, Alentejo litoral e central e o Algarve.