Endesa. Valor global das faturas deve manter-se em 2023

A Endesa prevê manter o valor global das faturas de eletricidade dos clientes no próximo ano, lê-se numa nota enviada aos clientes. “Em 2023, apesar da volatilidade do custo de aquisição de energia, na Endesa continuamos junto dos nossos clientes, com a intenção de manter o valor global das suas faturas de eletricidade”, diz a carta.

A energética adianta também que a partir do dia 16 de janeiro vai discriminar na fatura o valor do custo do Mecanismo de Ajuste Ibérico da Eletricidade, mas, “com a previsão de manter o valor global da sua fatura”, vai reduzir os preços de eletricidade. E acrescenta que “os preços incluem a previsão das novas tarifas de acesso às redes em vigor a partir de janeiro de 2023 e o preço base aplicado pela Endesa”.

Ainda assim, a Endesa avisa que o preço final da eletricidade pode vir a ser atualizado caso o valor final que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) venha a definir para as tarifas de acesso às redes. A mesma nota revela que a manutenção do valor “está realizada com a melhor estimativa para o valor do Mecanismo de Ajuste do Mercado Ibérico de Eletricidade, e durante o período previsto em que esta medida esteja em vigor”.