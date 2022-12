Dua Lipa em relação com Jack Harlow

Aparentemente escrever uma música sobre alguém pode mesmo ser a forma mais eficaz de conseguir ter uma relação com essa pessoa.

É bem possível que esse seja o caso do rapper Jack Harlow - cujo último albúm inclui uma música intitulada "Dua Lipa", em honra da cantora com origens na Albânia, com quem agora namora.

Antes do álbum sair, o rapper disse que tinha ligado por Facetime à cantora para obter a sua benção e apesar de inicialmente esta não ter demonstrado o entusiasmo procurado, acabou por concordar.

Mas, o entusiasmo que inicialmente parecia não existir acabou por aparecer quando os dois músicos se conheceram pessoalmente no Varity Hitmakers Brunch, que aconteceu em Los Angeles, em Novembro. Desde então que os dois têm estado "em constante comunicação", escreve o Page Six.

Segundo contou uma fonte ao órgão supramencionado Harlow estava "bastante interessado nela e ia perseguir com força o romance".

O rapper estava tão interessado em Dua Lipa que até voou para Nova Iorque para se encontrar com ela depois de a cantora atuar no Z100 Jingle Ball, esta sexta-feira.

No dia seguinte, os dois foram vistos a chegar, separadamente, a um restaurante no Meatpacking District à hora de almoço.

O músico parece realmente empenhado na cantora albanesa, ou, como ele próprio diz na sua música "Dua Lipa, vou tentar fazer mais com ela do que apenas uma colaboração".