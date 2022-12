Príncipe William vai ao casamento da ex-namorada

O príncipe William esteve este sábado no casamento daquela que foi considerada a sua primeira namorada séria, Rose Farquahar.

De acordo com o jornal Page Six, a cerimónia decorreu em Gloucestershire, tendo a ex de William casado com George Gemmell.

Para a ocasião, o príncipe escolheu usar um smoking preto com um laço.

O filho mais velho do rei Carlos III conheceu Rose Farquhar no Beauford Polo Clube e namoraram no ano de 2000, sendo que, após terminar a sua relação com o membro da família real, Rose mudou-se para Nova Iorque para estudar teatro.