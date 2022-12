Concerto dos Bring Me The Horizon contou com participação de Pabllo Vittar

Os Bring Me the Horizon encontram-se em digressão na América do Sul, tendo dado, na sexta-feira passada, em São Paulo, no Brasil, o seu penúltimo concerto.

A banda britânica teve uma convidada muito especial e que os fãs não estavam, de todo, à espera: Pablo Vittar. A cantora entrou e interpretou em conjunto com a banda de metal a música “Antivist”, do álbum “Sempiternal”. A drag queen surgiu deslumbrante no palco, usando apenas preto, cheio de recortes e com botas longas.

Após o espetáculo, Vittar partilhou várias fotografias dos bastidores, muitas delas ao lado dos músicos. Os britânicos, recorde-se, irão regressar a Portugal no início do próximo ano, em fevereiro, para um concerto na Sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa.

Algumas dos grandes êxitos dos Bring Me The Horizon são “Can You Feel My Heart”, ou "Shadow Moses", do Sempiternal, um dos álbuns mais adorados pelos fãs, de 2013. O grupo inglês foi formado em 2004, em Sheffield, e desde então têm conquistado o mundo com as suas músicas.