Mulher invade casa de Robert de Niro para roubar prendas de Natal

A casa do ator Robert de Niro, em Nova Iorque, foi invadida por uma mulher, com o objetivo de lhe roubar as prendas de natal. Shanice Aviles, de 30 anos, já era uma velha conhecida no bairro, onde já tinha sido presa diversas vezes e, por esse motivo quando foi vista novamente na zona, a polícia seguiu-a, avança a ABC.

A mulher foi apanhada em flagrante pelas autoridades quando colocava os presentes num saco.

Robert de Niro ouviu o barulho, desceu e viu Shanice a ser detida dentro da sua casa pela polícia.

O ator venceu dois Óscares, em 1974 o de melhor ator secundário no filme “O Padrinho- parte II” e em 1980 o de melhor ator no filme “Touro Enraivecido”