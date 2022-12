Jair Bolsonaro demite ministro das Comunicações dias antes de deixar governo

O ainda Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, demitiu esta quarta-feira Fábio Faria, ministro da Comunicações, onze dias antes do fim do seu governo.

O decreto já foi publicado no Diário Oficial da União, esclarecendo que a saída do gabinete foi solicitada pelo próprio ministro, mas sem nomeação de um substituto, sendo previsto que o atual secretário-geral do Ministério das Comunicações atue como interino até ao fim do Governo de Bolsonaro.

Faria assumiu a chefia do Ministério das Comunicações em junho de 2020 e foi um dos políticos mais próximos de Jair Bolsonaro.

Ainda assim, o ex-ministro desvinculou-se do Partido Social Democrata (PSD) em março, depois deste se abster de apoiar a campanha com a qual Bolsonaro tentou a reeleição.

Deste esse mesmo mês, Faria é filiado no Partido Progressista (PP), formação que apoiou as aspirações à reeleição de Bolsonaro, mas agora negocia um possível apoio ao Governo de Lula da Silva.