Três feridos na sequência de explosão de garrafa de gás

Três pessoas ficaram feridas esta quinta-feira na sequência de uma explosão de uma garrafa de gás de um fogão de campismo, na localidade de Minde, no concelho de Alcanena.

As vítimas ficaram com queimaduras na cara, tendo uma delas sofrido também lesões nas vias respiratórias.

Esta foi assistida e estabilizada no local e depois transportada de Helicóptero para uma unidade de queimados.

Os outros dois feridos já foram transportados para o hospital de Abrantes.

De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro de Santarém, a explosão causou ainda danos na casa de habitação.

O acidente terá ocorrido devido ao equipamento ter sido colocado junto a uma lareira que estava acesa para aquecer a habitação.

No local, estiveram 22 operacionais dos bombeiros de Minde e Alcanena, com o apoio da ambulância SIV, a viatura médica e a equipa helitransportada do INEM.