África do Sul: Explosão de camião-cisterna perto de hospital faz 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas morreram e 40 ficaram feridas depois da explosão de um camião-cisterna que transportava gás liquefeito de petróleo em Boksburg, a leste de Joanesburgo.

O camião tinha ficado preso sob uma ponte no sábado de manhã, a cerca de 100 metros do Tambo Memorial Hospital. Os doentes do hospital foram retirados depois de parte do telhado ter colapsado após a explosão.

"Aparentemente, um camião-cisterna passou por baixo da ponte do metro e ficou preso ali, por isso, pegou fogo", disse William Ntladi porta-voz do serviço de urgência.

Há registo de uma segunda grande explosão, enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo, que destruiu um carro dos bombeiros e dois veículos motorizados.

Segundo a AFP, o número de mortos pode aumentar, uma vez que 19 pessoas estão em estado grave e 15 estão estáveis.