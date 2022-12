Morreu Stephen Greif

Morreu, aos 78 anos, Stephen Greif.

A notícia da morte do ator de "The Crown" e "Blake's 7" foi tornada pública pela agência Michelle Braidmen, que o representava.

With great sadness we announce the death of our wonderful client Stephen Greif.

His extensive career included numerous roles on screen and stage, including at the National Theatre, RSC and in the West End.

We will miss him dearly and our thoughts are with his family and friends x pic.twitter.com/sYcwILCvNr — Michelle Braidman Associates (@TeamBraidman) December 26, 2022

"Com grande tristeza, anunciamos a morte do nosso maravilhoso cliente Stephen Greif", lê-se na página da agência na rede social Twitter.

"A sua extensa carreira incluiu numerosos papéis no ecrã e no palco, incluindo no Teatro Nacional, no RSC e no West End. Vamos ter muitas saudades dele e os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos", escrevem ainda.

Na rede social multiplicam-se as homenagens ao artista.

Stuart Antony escreveu que estava "muito triste por saber que o maravilhoso Stephen Greif morreu".

Very sad to hear the wonderful Stephen Greif has passed away. A lovely man with a huge CV and some fantastic stories - RIP pic.twitter.com/Y3w79noesw — Stuart Antony (@STU_ACTOR) December 26, 2022

Também Barnaby Edwards recorda o ator, descrevendo-o como um "artista sólido, com uma voz tão líquida e mortal como lava derretida".

Very saddened to hear that Stephen Greif has left us. A rock-solid performer with a voice as liquid and deadly as molten lava. When it came to playing villains, he was unsurpassed. His acerbic wit and obvious intelligence made him a joy to direct. Thanks for the fun, Stephen. ❤️ pic.twitter.com/H7zPvTQjqd — Barnaby Edwards (@BarnabyEdwards) December 26, 2022