Jovem morre em Inglaterra depois de ser esfaqueado dentro de discoteca

Um jovem de 23 anos morreu na noite de segunda-feira numa discoteca em Birmingham, no Reino Unido, depois de ter sido esfaqueado na pista de dança.

O incidente ocorreu na discoteca The Crane e, de acordo com a polícia de West Midlands, o alerta foi dado pelas 23h45. Apesar das manobras de reanimação, a vítima acabou por morrer, tendo o óbito sido declarado no local.

Michelle Thurgood, detetive responsável pelo caso, referiu que se tratava de "um jovem que se estava a divertir com amigos na noite do Boxing Day"

"Acreditamos que a vítima foi abordada por um grupo de pessoas e depois esfaqueada, por isso, estamos a trabalhar arduamente para identificar todos os envolvidos”, acrescentou.

As autoridades de West Midlands estão a investigar o crime, visualizando as câmaras de videovigilância e pedindo testemunhos de quem se encontrava no local.

Contudo, até agora, não houve detidos.