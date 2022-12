Kim Kardashian diz que coparentalidade com Kanye West é difícil

Kim Kardashian fez revelações sobre como é gerir os filhos com Kanye West, quase um ano depois do divórcio do casal. Os dois têm quatro filhos em comum: North de 9, Saint de 7, Chiago de 4 e Psalm de 3.

"Eu definitivamente protegi-o e continuarei a fazê-lo aos olhos dos meus filhos, para os meus filhos", disse a socialite durante o episódio de 26 de dezembro do podcast IRL, de Angie Martinez.

Acrescentou ainda que continuará a proteger os filhos "o máximo que puder". Kim disse em lágrimas que "é difícil. É como a co-parentalidade, é realmente difícil".

A socialite quer garantir que Kanye West continua presente na vida dos filhos apesar de já não serem um casal.