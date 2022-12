Neto de Bob Marley encontrado morto no próprio carro

Foi encontrado morto o neto de Bob Marley.

O corpo do músico Jo Mersa, de 31 anos, foi encontrado dentro do seu carro, nos Estados Unidos da América, esta terça-feira, dia 27 de dezembro.

De acordo com a estação de rádio WZPP, o artista teria sofrido um ataque cardíaco.

Contudo, horas mais tarde, o mesmo órgão atualizou a notícia, dizendo que tinha sido um ataque de asma a causar a morte do neto de Bob Marley.

Jo Mersa era filho de Stephen Marley, herdadeiro da lenda do reggae Bob Marley. O músico seguiu os passos da família, sendo conhecido por vários hits como "Burn It Down".

Para trás, Mersa deixa a mulher e a filha.