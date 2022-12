Behati Prinsloo como veio ao mundo

A supermodelo Behati Prinsloo está grávida do terceiro filho com o marido, Adam Levine, dos Maroon 5 e, enquanto aguarda a chegada do novo rebento, Behati publicou uma selfie nua num espelho, onde se vê a barriga já proeminente, e usou um emoji para tapar as partes íntimas.

Esta fotografia surge um mês depois da sua sessão de maternidade nada convencional, em que usou um top e cuecas brancas e uma coroa da cadeia de fast food “Burger King”.

O ex-anjo da Vitória Secret´s esteve recentemente nas atenções do mundo cor de rosa, depois do escândalo de traição a envolver Adam Levine.