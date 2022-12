Bloco de partos de Portimão encerrou e só reabre no próximo ano

Em comunicado enviado esta quarta-feira às redações, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) explica que o encerramento está relacionado com a ausência de pediatras.





O bloco de partos do Hospital de Portimão encontra-se encerrado desde as 21h00 de terça-feira e só vai abrir novamente no próximo ano, dia 2 de janeiro, as 9h00.

Em comunicado enviado esta quarta-feira às redações, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) explica que o encerramento está relacionado com a ausência de pediatras.

Além disso, o funcionamento do serviço de urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Portimão também estará limitado, funcionando durante esse período apenas para grávidas até às 22 semanas.

Trata-se de uma resposta regional articulada, explica a nota, entre as suas duas unidades hospitalares, "de forma a garantir os melhores cuidados de saúde à população, sem necessidade de transferência para hospitais de outras regiões", refere.

Deste modo, adianta o CHUA, entre as 9h00 de quinta-feira e as 9h00 do dia 2 de janeiro, o atendimento por médicos especialistas de pediatria "está assegurado pelo Serviço de Urgência Pediátrica de Faro".

Durante esse mesmo período, o atendimento em urgência de pediatria no Hospital de Portimão "será realizado por médicos não especialistas, funcionando como serviço de urgência básico", e o bloco de partos/maternidade "está em pleno funcionamento no Hospital de Faro, garantindo assim uma resposta regional".

Os constrangimentos dos serviços "devem-se à grande carência/limitação de recursos humanos, na qual o CHUA tem estado a trabalhar no sentido de os resolver, reforçando os serviços com a contratação de novos profissionais em 2023", conclui a nota.