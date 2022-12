Decida pessoas

Os líderes de hoje devem ser conscientes de como as suas ações podem influenciar a mentalidade das pessoas que os seguem. Como modelos a serem seguidos, eles têm a responsabilidade de mostrar o que é ‘certo’ e o que é ‘errado’. Quer-se com isto dizer que não é suficiente apenas falar sobre valores como integridade e honestidade, mas que é também necessário agir de acordo com esses mesmos valores.





Os líderes de hoje têm um enorme impacto nas gerações futuras e no futuro do planeta. Como exemplos máximos de liderança e autoridade, eles moldam o comportamento e as crenças das pessoas que os seguem. É importante, por esse motivo, que os líderes de hoje sejam responsáveis e conscientes da forma como as suas ações, posturas e decisões afetam o futuro, não só por via das suas medidas e resultados, mas da influência social que exercem.

Um líder responsável é aquele que decide tendo em mente as consequências a longo prazo. Isso significa não apenas refletir em como suas decisões afetarão os seus seguidores atuais, mas também em como elas afetarão as gerações futuras e a sua contingência.

Um exemplo evidente das consequências negativas dessa mesma liderança foi a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. No seu mandato, um dos líderes mais seguidos pelo mundo decidiu dar um passo atrás na luta contra as mudanças climáticas, retirando força à proteção do nosso planeta, e influenciando outros tantos a descomprometerem-se com o mesmo acordo, por razões económicas e influência política de curto prazo.

Os líderes de hoje devem ser conscientes de como as suas ações podem influenciar a mentalidade das pessoas que os seguem. Como modelos a serem seguidos, eles têm a responsabilidade de mostrar o que é ‘certo’ e o que é ‘errado’. Quer-se com isto dizer que não é suficiente apenas falar sobre valores como integridade e honestidade, mas que é também necessário agir de acordo com esses mesmos valores.

Um exemplo evidente do que mencionei anteriormente é Mahatma Gandhi. Sendo considerado um grande líder mundial do passado, com grande impacto nas gerações atuais, encabeçou a luta pela independência da Índia do domínio britânico, tendo sido também um defensor dos direitos humanos e da paz. A sua filosofia de resistência não violenta inspirou revoluções pacíficas em todos o mundo, tendo estado na génese do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, entre tantos outros.

Uma excelente analogia da relação entre líder e seguidores é a relação entre mentor e mentee: o mentor desempenha um papel crucial na aceleração do desenvolvimento do futuro líder na medida de sabedoria, experiência e suporte emocional. Os mentores transportam os aprendizes para fora da sua zona de conforto providenciando em simultâneo ferramentas, informação e oportunidades para que superem os desafios da vida com distinção.

Apenas é possível pensar o nosso futuro refletindo nos indivíduos que dele fazem parte, sejam da nossa vida privada ou da circunstância comum. Cabe ao leitor filtrar as suas pessoas na medida das suas crenças e, principalmente, tendo em mente a meta que pretende cruzar. Decidir o destino do mundo e das nossas vidas é decidir as suas pessoas.