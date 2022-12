João Félix regressa aos convocados do Atlético de Madrid

A situação do português nos colchoneros tem sido muito questionada e tudo aponta para saída do avançado já em janeiro





O português João Félix voltou a entrar nas contas de Diego Simeone. O jogador vai ser titular no jogo com o Elche marcado para esta quinta-feira.

A situação do português nos colchoneros tem sido muito questionada e tudo aponta para saída do avançado já em janeiro, devido à sua insatisfação por estar a perder espaço nas escolhas do treinador.

O treinador do Atlético na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Elche garantiu que tem uma “boa relação” com o jogador e que a “equipa precisa das suas qualidades”.