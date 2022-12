Primeiro dia do ano com chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, por vezes forte, no Minho e Douro Litoral a partir da tarde de sábado, estendo-se assim a precipitação ao restante território do continente no domingo, primeiro dia de 2023.

De acordo com a informação divulgada no seu site, o estado do tempo no período da passagem de ano será afetado no continente e nas ilhas por "uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, associada a uma depressão centrada a noroeste da Península Ibérica".

"Prevê-se períodos de chuva que poderão ser por vezes fortes no Minho e Douro Litoral a partir do final do dia 31 de dezembro, coincidindo com a passagem de ano, sendo que a precipitação se estenderá ao restante território a partir da manhã do dia 01", lê-se num comunicado acerca do continente.

Na região Sul, deverá chover "apenas na tarde do dia 01, passando gradualmente a regime de aguaceiros", e irá diminuir de intensidade e frequência.

Apesar da chuva, não estão previstos, pelo menos por agora, avisos meteorológicos para o fim de semana - sendo que os que estão ativos agora são amarelos (o nível mais baixo) e terminam na manhã de sexta-feira, abrangendo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila real, Porto, Aveiro, Viseu e Coimbra.

Devido à passagem da superfície frontal fria, a previsão é de que o vento aumente de intensidade, predominando de sudoeste. Além disso dever-se-á registar vento forte no litoral oeste e nas terras altas das regiões Norte e Centro, "com rajadas até 70 quilómetros/hora e 90 quilómetros/hora, respetivamente".

"As temperaturas irão manter-se amenas, com a temperatura máxima a variar entre 14 e 19 graus Celsius e a mínima a variar entre 07 e 14 graus Celsius", refere ainda o IPMA.

Há também a possibildiade de agitação marítima a "aumentar temporariamente" no domingo, até aos 4,5 metros de altura significativa, a norte do cabo Mondego.

Já para a Madeira está prevista precipitação entre sexta-feira e domingo, vento fraco a moderado (soprando por vezes forte nas terras altas) e temperaturas amenas, com máximas de 20 a 22 graus Celsius e mínimas de 17 a 18 graus. Para os Açores, prevê-se uma descida de temperaturas, com as mínimas a rondar os 08/09 graus e as máximas a atingir 14/15 graus.