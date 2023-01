Homem atropelado por autocarro à saída de festa de passagem de ano

Circunstâncias do atropelamento estão a ser apuradas.





Um homem, de 47 anos, foi atropelado por um autocarro depois de ter saído festa de passagem de ano, organizada pelo município de Vila Nova de Cerveira, este domingo ao início da manhã.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, citada pelo Jornal de Notícias, o homem foi transportado em estado grave para o hospital de S. João do Porto.

O homem terá sido atropelado ao tentar entrar para um autocarro que estaria supostamente a fazer a ligação entre o local, para onde foi transferida a festa de passagem de ano devido ao mau tempo, e o centro urbano de Vila Nova Cerveira, por volta das 6h40.

As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas, desconhecendo-se ainda se terá alguma relação com o mau tempo que se faz sentir naquela região.