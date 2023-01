Damar Hamlin dos Buffalo Bils em estado crítico após desmaiar durante o jogo

O jogador da NFL Damar Hamlin desmaiou no campo, durante o jogo na noite de segunda-feira e foi levado para o hospital, onde permanece em estado crítico.

No primeiro quarto do jogo, depois de enfrentar o jogador dos Cincinnati Bengals Tee Higgins o jogador de 24 anos levantou-se e desmaiou repentinamente no campo.

"Ele foi transportado para um hospital local, onde está em estado crítico", disse o comissário da NFL, Roger Goodell , em um comunicado. "Nossos pensamentos estão com Damar e os Buffalo Bills. Forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis."

Uma hora após seu colapso, a NFL dividiu o jogo, que estava suspenso temporariamente, e acabou por ser adiado.