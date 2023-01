Manifestantes invadem Congresso Nacional em Brasília

Manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro furaram um bloqueio, entraram na Esplanada e invadiram o Congresso Nacional, em Brasília, na tarde deste domingo, avança a CNN Brasil.

Em declarações à CNN, o senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente interino do Senado, confirmou que os manifestantes conseguiram invadir o prédio do Congresso e, acrescentou que há ainda um grupo que está a tentar invadir o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo.

As autoridades estão a recorrer a gás lacrimogéneo para dispersar os apoiantes bolsonaristas.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já reagiu no Twitter onde diz que conversou há pouco, por telefone, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com quem está em contacto permanente.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está em viagem na região de Araraquara, em São Paulo, devido às chuvas que afetam a cidade paulista

Conversei há pouco, por telefone, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com quem venho mantendo contato permanente. O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) January 8, 2023