Travis Scott e Kylie Jenner acabaram relação

Travis Scott e Kylie Jenner acabaram a sua relação.

Fonte próxima do ex-casal avançou ao jornal Us Weekly que o casal deveria ter passado a época natalícia em família, ainda que Jenner e Stormi, filhas de ambos, tenham passado o Natal em Aspen, (EUA) com Justin e Hailey Bieber.

Recorde-se que em dezembro de 2022, Scott e Jenner foram fotografados juntos num concerto do rapper em Miami.

A relação de ambos começou em 2017 e resultou em dois filhos: Stormi e Wolf.

Ainda assim, o rapper foi acusado, por várias vezes, de ter traído Kylie Jenner, com o último grande boato a aparecer em outubro, o rapper havia, alegadamente, tido um caso com uma antiga amante, Rojean Kar.