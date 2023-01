Jeremy Renner com supresa especial no dia de aniversário

Jeremy Renner continua internado nos cuidados intensivos depois de, no primeiro dia de janeiro, ter tido um acidente com um limpa-neves na sequência de um nevão no estado do Nevada, onde vive.

Este sábado, 7 de janeiro, o ator completou 52 anos e, apesar de ter passado o dia na cama do hospital, teve direito a uma surpresa para o animar.

A organização juvenil The Base Chicago, com quem em ligações, gravou um vídeo no qual se podem ver diversas crianças a dançar ao som da música "In The Club", the 50 Cent, enquanto seguram cartazes com o nome de Renner.

A surpresa foi partilhada pelo ator na sua rede social Twitter, que escreveu ainda uma mensagem de agradecimento: "Amo-vos muito a todos! Obrigado".

O ator norte-americano terá sido atingido por um limpa-neves enquanto tentava libertar o carro de um membro da família que tinha ficado preso na neve, no condado de Washoe, no Nevada, explicou, a semana passada, o xerife em conferência de imprensa.

O nevão do primeiro dia do ano deixou cerca de 60 mil pessoas de Washoe sem rede elétrica, sendo que as estradas foram cortadas, devido à neve, com quase um metro de altura.

Na segunda-feira da semana passada, Renner foi submetido a uma primeira cirurgia e na terça-feira a uma segunda encontrando-se nos cuidados intensivos a recuperar.