Trabalhador morreu soterrado numa obra em Vila Nova de Famalicão

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta terça-feira soterrado numa obra em Vila Nova de Famalicão, resultado de um deslizamento de terras, disse fonte do Comando Sub-Regional de Operações e Socorro do Ave, segundo a agência Lusa.

A mesma fonte disse que o alerta foi dado às 11h11 e operação para retirar o cadáver durou cerca de uma hora.

A vítima estava a trabalhar na construção de um prédio na Rua Lino Sousa Ferreira, em Famalicão, distrito de Braga.

No local estiveram duas corporações de bombeiros, uma viatura médica de emergência e reanimação e uma equipa de psicólogos do INEM, além dos serviços municipais, da Polícia Municipal e da PSP.