Um homem, de 58 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, por abusos sexuais cometidos contra uma criança, de dez anos, em Alijó.

“Os factos ocorreram no período compreendido entre os meses setembro e outubro de 2021, em diversas localidades, sitas em Alijó, sendo vítima uma criança com 10 anos de idade”, lê-se no comunicado da PJ.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.