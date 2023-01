Eddie Murphy faz piada sobre Will Smith em discurso de agradecimento nos Globos de Ouro

O ator Eddie Murphy, de 61 anos, foi distinguido com o prémio honorário Cecil B. DeMille na 80.ª edição dos Globos de Ouro, esta quarta-feira de madrugada em Los Angeles.

No seu discurso de agradecimento fez uma piada com o estalo que Will Smith deu a Chris Rock na edição do ano passado dos Óscares.

"Quero que saibam que existe uma fórmula definitiva que podem seguir para alcançar sucesso, prosperidade, longevidade, e paz de espírito. Existe um projeto e eu segui-o durante toda a minha carreira. É muito simples", começou por dizer Eddie Murphy.

"Apenas precisam de fazer três coisas: Paguem os vossos impostos, metam-se na vossa vida e mantenham o nome da mulher do Will Smith fora da vossa boca", acrescentou.