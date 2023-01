Nomes de 14 mil trabalhadores da Segurança Social expostos após ciberataque

Os nomes de 14 mil trabalhadores da Segurança Social foram expostos, mas a presidente do Instituto de Informática disse, esta quarta-feira perante a presidente do Instituto de Informática, que os dados de contribuintes e empresas não foram comprometidos, no ciberataque ao sistema do instituto em novembro de 2022.

"Foram expostos dados dos trabalhadores da Segurança Social, nomeadamente o nome", confirmou Paula Salgado, garantindo, contudo, que "não houve qualquer comprometimento de dados pessoais de cidadãos e contribuintes".

Questionada por um deputado do PSD sobre o número de nomes de trabalhadores da Segurança Social divulgados, a responsável adiantou que foi divulgado "o nome de 14 mil contas", mas acrescentou que "com esta informação não é feito nada", pois "o nome não é a chave, o código de utilizador é que é a chave".

Recorde-se que a 21 de novembro do ano passado, a Segurança Social revelou que tinha sido alvo de um ataque informático.