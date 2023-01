Lendário guitarrista Jeff Beck morre aos 78 anos

Recentemente, fez uma série de espetáculos com Johnny Depp, de quem era amigo, para divulgar "18", álbum que fizeram em parceria.





O guitarrista britânico Jeff Beck morreu, na terça-feira, após ter contraído meningite bacteriana, avançou um representante do músico, que tinha 78 anos.

“Em nome da sua família, é com profunda tristeza que partilhamos a notícia da morte de Jeff Beck. Depois de contrair repentinamente meningite bacteriana, ele morreu pacificamente ontem (terça-feira). A sua família pede privacidade enquanto processa esta tremenda perda”, lê-se no comunicado do seu representante.

Jeff Beck é considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Ganhou notoriedade nos Yardbirds em 1965, onde, depois de substituir Eric Clapton, tocou ao lado do guitarrista Jimmy Page, e liderou o Jeff Beck Group.

Mais tarde, iniciou uma carreira a solo, onde conseguiu incorporar hard rock, jazz, funky blues e até ópera.

Conquistou sete Grammy e foi eleito o quinto melhor guitarrista da história pela revista norte-americana Rolling Stone, em 2011.

Recentemente, fez uma série de espetáculos com o ator Johnny Depp, de quem era amigo, para divulgar "18", álbum que fizeram em parceria.