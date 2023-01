Homem morre em incêndio enquanto tentava resgatar os seus 10 cães

Um homem morreu na segunda-feira, durante um incêndio em casa no Mississippi, Estados Unidos da América, enquanto tentava salvar os cães.

No momento do incêndio, Khanh Van Duong, de 56 anos, estava em casa com a esposa, as filhas e 10 cães - oito adultos e duas crias, explicou fonte dos bombeiros citada pela News 25 Now.

A investigação indica que o homem alertou a mulher e a filha para o incêndio, dizendo-lhes para fugir. Estas conseguiram salvar-se, contrariamente ao que aconteceu a Khanh e aos cães.

Os bombeiros ainda tentaram resgatar o homem, contudo, não foi possível.

As causas do incêndio estão ainda sob investigação.