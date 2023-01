PJ detém mãe suspeita de abandonar recém-nascido em contentor de lixo na Mealhada

A Polícia Judiciária deteve, esta terça-feira, uma mulher, de 33 anos, suspeita de homicídio de um recém-nascido.

“Os indícios colhidos até ao momento, pela investigação, apontam no sentido de, na sequência de uma gravidez indesejada, a suspeita ter tido um parto sem assistência, abandonando o recém-nascido, dentro de um contentor do lixo”, adiantam as autoridades, em comunicado.

Os factos ocorreram em julho de 2022, no concelho da Mealhada.

A detida já foi presente a tribunal para interrogatório judicial e ficou sujeita a prisão preventiva.