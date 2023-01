Greta Thunberg libertada depois de ter sido detida na Alemanha

A ativista de 20 anos Greta Thunberg já foi libertada depois de, na terça-feira, ter sido detida pelas autoridades alemãs durante um protesto contra a demolição da aldeia de Luetzerath, no oeste daquele país, para o alargamento de uma mina de carvão a céu aberto.

De acordo com um porta-voz da polícia de Aachen em declarações à agência Reuters “Greta Thunberg fazia parte de um grupo de ativistas que correram em direção à berma [da mina]”, sendo que esta "foi impedida e levada, tal como o resto do grupo, para fora da área de perigo".

A ativista terá então sido levada pelas autoridades para uma carrinha da polícia, onde foi feita a sua identificação.

Nas redes sociais, Greta confirmou a sua detenção, revelando que tinha sido libertada nessa noite.

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.



Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice