Ator Julian Sands está desaparecido numa zona montanhosa na Califórnia

O ator britânico Julian Sands, de Quarto Com Vista Sobre A Cidade, foi dado como desaparecido há quase uma semana, no Mount Baldy, na Califórnia, nos EUA.

Julian Sands, de 65 anos, saiu, na sexta-feira passada, para ir fazer uma caminhada naquela zona montanhosa, conhecida pelos trilhos, muito procurados para a prática de esqui, alpinismo e caminhada. Às 19h30, como ainda não tinha voltado, a família alertou as autoridades.

Foram destacadas equipas de busca e salvamento para a zona, mas 24 horas depois as operações tiveram de ser interrompidas devido ao risco de avalanche.

As buscas estão a ser afetadas pelas difíceis condições atmosféricas na zona, mas as operações, segundo as autoridades, citadas pela imprensa internacional, serão retomadas assim que possível.

O desaparecimento do ator levou também as autoridades a emitirem um alerta, esta quinta-feira, no qual avisam a população para o perigo de atividades ao ar livre na região, com estas condições meteorológicas. Só nas últimas quatro semanas, foram resgatadas 14 pessoas em Mount Baldly e nas áreas circundantes.

O ator britânico, mas a viver nos EUA, Julian Sands tornou-se conhecido em filmes como “Quarto Com Vista Sobre A Cidade”, “Warlock”, “Morrer em Las Vegas” e “Gothic - Poetas e Fantasmas”.