Combustíveis mais caros na próxima semana

Os combustíveis vão aumentar outra vez já a partir de segunda-feira. A gasolina irá passar a custar mais quatro cêntimos por litro, enquanto o de gasóleo ficará dois cêntimos mais caro.

Com estes aumentos, o preço médio da gasolina deverá rondar os 1,71 euros por litro, enquanto o gasóleo deverá chegar aos 1,63 euros.

Este é o segundo aumento consecutivo. 2023 estreou-se com um aumento do preço dos combustíveis, seguida de uma ligeira descida. No início desta semana, o preço dos combustíveis voltou a aumentar.