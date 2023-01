Morreu David Crosby

Cantor e guitarrista dos grupos The Byrds e Crosby, Stills, Nash & Young.





O mundo da música ficou mais pobre com a morte de David Crosby, aos 81 anos.

Nascido na Califórnia em agosto de 1941, Crosby entrou na banda “The Byrds” em 1964, uma das bandas de folk rock americanas de maior influência nos anos 60.

Em 1968, fundou os Crosby, Stills & Nash juntamente com Stephen Stills e Graham Nash.

No ano passado, o cantor, guitarrista e compositor anunciou que se ia retirar dos palcos, mas manteve-se sempre ativo nas redes sociais. As últimas partilhas do artista tinham sido feitas na véspera da sua morte e elogiavam a jovem ativista Greta Thunberg.

A notícia foi confirmada pela mulher do artista, num comunicado enviado à revista norte-americana “Variety”. As causas da morte não foram confirmadas, mas de acordo com o comunicado Crosby não resistiu a “um longo período de doença”.